Son dakika! Meteoroloji fırtına için uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgarın Antalya'nın Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş civarlarında kuvvetli (39-61 km\sa) ve yer yer fırtına (62-74 km\sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cuma sabah 10.00'da başlaması beklenen rüzgarın etkisini aynı gün 18.00 sıralarında kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, vatandaşlar meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.