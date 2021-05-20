20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Meteoroloji fırtına için uyardı

Son dakika! Meteoroloji fırtına için uyardı

4. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra , İbradı, , ve Gündoğmuş ilçelerinde fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, vatandaşlar meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Son dakika! Meteoroloji fırtına için uyardı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgarın Antalya'nın Korkuteli, Elmalı, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş civarlarında kuvvetli (39-61 km\sa) ve yer yer fırtına (62-74 km\sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cuma sabah 10.00'da başlaması beklenen rüzgarın etkisini aynı gün 18.00 sıralarında kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, vatandaşlar meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA