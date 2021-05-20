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Feribot seferlerine fırtına engeli

ve hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle -Gökçeada ve -Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, yarın hareket saati Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında da Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

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