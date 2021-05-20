20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Pamukkale gece yarısı depremle sarsıldı. Gece yarısı gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.8 şiddetinde. AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda depremin yerin 7.03 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Denizli Pamukkale gece yarısı depremle sarsıldı.

Gece yarısı gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.8.

AFAD'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda depremin yerin 7.03 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

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