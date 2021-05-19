Zabıta memuru dinlenme odasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Olay saat 17.00 sıralarında Keşan Belediye Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk (50), görevi sırasında mesai arkadaşlarının yanından ayrılarak dinlenme yerine geçti. Bir süre sonra zabıta memuru arkadaşları Direk'i arayarak kendisini araçla alacaklarını söyledi.

Aradan 5 dakika kadar geçtikten sonra Direk'in bulunduğu yere gelen zabıta memurları kendisini bir süre bekledi ama gelen olmadı.

Sonrasında dinlenme yerine geçen zabıtalar, Direk'i kanlar içinde buldu. Direk'e ait tüfekle göğsünden vurulmuş olarak gören mesai arkadaşları durumu polise ihbar etti.