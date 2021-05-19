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Zabıta memuru dinlenme odasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli bir memur, zabıtalar için ayrılan dinlenme odasında göğsünden tüfekle vurulmuş hale ölü bulundu. Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Helvacıoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken intihardan şüphelendiklerini belirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Zabıta memuru dinlenme odasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Olay saat 17.00 sıralarında Belediye Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıllık zabıta memuru Hasan Direk (50), görevi sırasında mesai arkadaşlarının yanından ayrılarak dinlenme yerine geçti. Bir süre sonra zabıta memuru arkadaşları Direk'i arayarak kendisini araçla alacaklarını söyledi.

Aradan 5 dakika kadar geçtikten sonra Direk'in bulunduğu yere gelen zabıta memurları kendisini bir süre bekledi ama gelen olmadı.

Sonrasında dinlenme yerine geçen zabıtalar, Direk'i kanlar içinde buldu. Direk'e ait tüfekle göğsünden vurulmuş olarak gören mesai arkadaşları durumu polise ihbar etti.

Dinlenme odasında ölü bulundu DİNLENME ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, savcı ve adli tabibin incelediği Direk'in cansız bedeni, daha sonra morguna götürüldü.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Keşan Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Helvacıoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, gözyaşlarını tutamayan Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ise, "Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. Allah hepimize sabır versin" dedi.

İddiaya göre, Direk'in cansız bedeninin yanında bir mektup bulunurken, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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