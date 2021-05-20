HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece artıyor | 20 Mayıs 2021
20 Mayıs 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AĞRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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