20 Mayıs 2021, Perşembe
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HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece artıyor | 20 Mayıs 2021

20 Mayıs 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece artıyor | 20 Mayıs 2021

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde ve , gece saatlerinden sonra Edirne, ve çevreleri ile 'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, , , 'in iç kesimleri ile 'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kıyıları ile 'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AĞRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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