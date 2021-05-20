HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece artıyor | 20 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.