15 yaşındaki kız fuhuş batağında! Annesi dedektif gibi iz sürdü





'O BENİM HER ŞEYİM'

SABAH'a konuşan anne N.B. yaşadığı korkunç süreci şu sözlerle anlattı: "Bir dedektif gibi iz sürdüm. Kızımı kurtarmak için gecemi gündüzüme kattım. Yanlış arkadaşlıklar kızımın başını belaya sürükledi. Ben kızımdan vazgeçmedim, onu yalnız bırakmadım.