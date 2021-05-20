6 katlı binanın boyunu geçti! Korkuyla içeriye kaçtılar!

Olay anını anlatan manavın sahibi Hatip Kazak, o sırada dışarıda olduğunu ve korkuya kapıldığını söyledi. Büyük gürültü ile etrafa taş ve toprak savrulduğunu aktaran Kazak, fışkıran suyun bina boyunu geçtiğini, 5'inci kattaki dairelerin bile zarar gördüğünü belirterek, "Ben dışarıya çöp atmak için çıkmıştım. Birden patlama oldu ve çamur, taş, toprak hepsi bizim olduğumuz tarafa geldi. Bende o an korku haliyle iş yerinin içerisine kaçtım. Dükkanımda çok fazla hasar oluştu, tüm meyveler ziyan oldu. 10- 15 dakika kadar sürdü. Tazyikli su yükseğe çıkınca binanın en üst katları da zarar gördü" diye konuştu.

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