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6 katlı binanın boyunu geçti! Korkuyla içeriye kaçtılar!

Gaziantep'te, su borusunun patlaması sonucu 6 daire ve 2 iş yeri ile 2 otomobilde hasar oluştu. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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6 katlı binanın boyunu geçti! Korkuyla içeriye kaçtılar!

Olay, öğle saatlerinden sonra ilçesi 'nde bulunan bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinde bulunan tazyikli su borusu, bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı.

Su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği görenleri hayrete düşürürken, yolun karşı tarafındaki 6 katlı binanın boyunu da aştı.



EKİPLER MÜDAHALE ETTİ, BİNADA ZARAR OLUŞTU
Yaşanan olay nedeniyle bölgede panik meydana gelirken, durum () ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu boruda oluşan hasar giderilirken, tazyikli sudan etkilenen binadaki evlerde ve bina önündeki araçlarda zarar meydana geldi.

Olay anını anlatan manavın sahibi Hatip Kazak, o sırada dışarıda olduğunu ve korkuya kapıldığını söyledi. Büyük gürültü ile etrafa taş ve toprak savrulduğunu aktaran Kazak, fışkıran suyun bina boyunu geçtiğini, 5'inci kattaki dairelerin bile zarar gördüğünü belirterek, "Ben dışarıya çöp atmak için çıkmıştım. Birden patlama oldu ve çamur, taş, toprak hepsi bizim olduğumuz tarafa geldi. Bende o an korku haliyle iş yerinin içerisine kaçtım. Dükkanımda çok fazla hasar oluştu, tüm meyveler ziyan oldu. 10- 15 dakika kadar sürdü. Tazyikli su yükseğe çıkınca binanın en üst katları da zarar gördü" diye konuştu.

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