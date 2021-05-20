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Son dakika: İzmir Çeşme’de çevre katliamı! Sit alanı çöplüğe döndü

Son dakika haberi... 'nin gözde mevkilerinden biri olan Ovacık'taki sit alanı dökülen moloz yığınlarıyla çöplüğe döndü. Molozlar neden sit alanına döküldü? Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: İzmir Çeşme’de çevre katliamı! Sit alanı çöplüğe döndü

'nin turizm cenneti 'de sit alanı çöplüğe döndü. Ovacık'taki sit alanı dökülen moloz yığınlarıyla çöplüğe döndü. Detayları muhabiri aktardı.

"ÇEŞME'YE YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"

Başkanı , "Burada 25 yıldır çöp yakılıyordu. Ormanlık bölgedir sit alanıdır burası. Ne kadar hafriyat varsa buraya geliyor. Burada her an bir yangın çıkabilir. Çeşme'ye hiç yakışmayan bir görüntü." dedi.

Yaşanan çevre katliamı böyle görüntülendi.

Turizm cennetinde çevre katliamı TURİZM CENNETİNDE ÇEVRE KATLİAMI

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