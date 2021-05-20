Son dakika: İzmir Çeşme’de çevre katliamı! Sit alanı çöplüğe döndü

"ÇEŞME'YE YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"

Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, "Burada 25 yıldır çöp yakılıyordu. Ormanlık bölgedir sit alanıdır burası. Ne kadar hafriyat varsa buraya geliyor. Burada her an bir yangın çıkabilir. Çeşme'ye hiç yakışmayan bir görüntü." dedi.