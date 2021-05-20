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Evin çatısından kendini boşluğa bıraktı! Nedeni ise dehşete düşürdü

’da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Evin çatısından kendini boşluğa bıraktı! Nedeni ise dehşete düşürdü

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de 'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan 'ne kaldırdı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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