Evin çatısından kendini boşluğa bıraktı! Nedeni ise dehşete düşürdü
Erzincan’da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Afganistan uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Erzincan merkez Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de Afganistan'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi.
Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...
- Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...
- Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...
- Kredi kartı kullananları kapsıyor! Borcun bitmesini etkilemiyor! Asgari ödeme tutarı...
- Sıfır arabada büyük fırsat, sudan ucuz! 50.000 TL'ye kadar indirim! Renault, Dacia, Opel, Kia, Peugeot...
- İş arayanlara müjde! İŞKUR ilanları duyurdu! 5.000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
- Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
- Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...
- Fiyatlar everest, yükseliş sürüyor! Altın'ın ateşi yakıyor! 20 Mayıs gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar?
- OGM'den personel alımı... Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? OGM 2 bin geçici işçi alımı başvuru şartları neler?
- Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...