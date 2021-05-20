Evin çatısından kendini boşluğa bıraktı! Nedeni ise dehşete düşürdü

Olay, saat 11.30 sıralarında Erzincan merkez Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de Afganistan'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi.