SON DAKİKA | Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem! (2021 SON DEPREMLER)
Son dakika haberine göre, AFAD, Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem kent merkezinde de hissedildi. İşte deprem haberine dair ayrıntılar...
SON DAKİKA DEPREM HABERİ | AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.09 sıralarında Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 9.38 kilometre olarak bildirildi. Korkutan deprem Elzaığ kent merkezinde de hissedildi.
SON DAKİKA AFAD 2021 SON DEPREMLER
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