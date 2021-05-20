Antalya'da kanlı olay: Tüfekle vuruldu! 1 kilometre yürüyüp yardım istedi

"BERABER ORMANLIK ALANA GİTMİŞLER"



2 arkadaşın arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı yaralamanın yaşandığını ifade eden Hüseyin Altıntaş, "2 arkadaşın arasında bir soğukluk oldu. Murat Can K., Yakup A.'ya 'Gel bir yerlere gidelim' deyince, beraber ormanlık alana gitmişler. Orada tartışma büyüyünce de Murat Can K., Yakup A.'ya tüfekle uzaktan ateş etmiş. Tüfekten çıkan saçmalar da Yakup A.'nın yüzüne ve vücuduna isabet etmiş. Hayati tehlikesi yok. Buraya kadar da ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek gelmiş" dedi.

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