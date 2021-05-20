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Antalya'da kanlı olay: Tüfekle vuruldu! 1 kilometre yürüyüp yardım istedi

'da 27 yaşındaki K. 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya ormanlık alanda tüfekle ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Yakup A., 1 kilometre yürüdükten sonra sanayi içindeki arkadaşlarından yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Antalya'da kanlı olay: Tüfekle vuruldu! 1 kilometre yürüyüp yardım istedi

Olay, saat 19.30 sıralarında içerisinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. K., iddiaya göre daha önce yan bakma nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya, konuşmak için ormanlık alana gitmeyi teklif etti. Beraber Şafak Mahallesi içerisinde yer alan ormanlık alana giden ikili, burada yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Can K., yanında bulunan tüfekle Yakup A.'ya ateş etti.

1 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına tüfekten çıkan çok sayıda saçma isabet eden Yakup A., yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan 5002 Sokak üzerindeki arkadaşlarının yanına yürüyerek gitti. Yakup A.'nın yaralandığını gören arkadaşları, durumu 'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yakup A., 'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Murat Can K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BERABER ORMANLIK ALANA GİTMİŞLER"

2 arkadaşın arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı yaralamanın yaşandığını ifade eden , "2 arkadaşın arasında bir soğukluk oldu. Murat Can K., Yakup A.'ya 'Gel bir yerlere gidelim' deyince, beraber ormanlık alana gitmişler. Orada tartışma büyüyünce de Murat Can K., Yakup A.'ya tüfekle uzaktan ateş etmiş. Tüfekten çıkan saçmalar da Yakup A.'nın yüzüne ve vücuduna isabet etmiş. Hayati tehlikesi yok. Buraya kadar da ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek gelmiş" dedi.

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