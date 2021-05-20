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Babasının peşinden ölüme gitti! Feryadı yürek dağladı

'da babasıyla birlikte kamyonetle sebze ve meyve haline giden 4 yaşındaki , park halindeki araçtan inip babasının peşinden gittiği sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçiren , "Şimdi kendimi nasıl affedeceğim? Yandım ağabey" diyerek, gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Babasının peşinden ölüme gitti! Feryadı yürek dağladı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Oğlu ile toptancı haline gelen , park ettikten sonra sebze kasalarını düzeltmek için kamyonetten indi.

Bu sırada , kamyonetin açık kapısından inip, babasının peşinden koşarken, İ.Ö.A.'nın kullandığı 07 AGF 690 plakalı kamyonun altında kaldı. Ercan Acar, oğlunu aracın altında görünce sinir krizi geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Mehmet Furkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Minik Mehmet Furkan'ın cansız bedeni, otopsi için 'na götürüldü. Kamyon şoförü İ.Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'YANDIM AĞABEY' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğlunun cansız bedeni götürülürken, gözyaşı döken Ercan Acar, "Şimdi ben kendimi nasıl affedeceğim? Ben seni nasıl göremedim? Allah'ım beni çocuğumla imtihan etti. Süt kokulu bir oğlum vardı. Tek varlığımdı. Yandım ağabey, hiçbir şey ateşi kesmiyor" diyerek, gözyaşı döktü.



Acı haberle kaza yerine gelip, fenalaşan anne 'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı. Acar, "Ne oldu benim yavruma, ne yaptınız?" diyerek, ağladı.



BABASININ ARKASINDAN KOŞMASI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Mehmet Furkan'ın kapısı açık kamyonetten inip, babasının peşinden koştuğu anlar yer aldı.

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