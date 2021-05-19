Son dakika: Suikast silahıyla yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesinde 34 TC 3282 plakalı araçta silah bulunduğu bilgisine ulaşan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, takibe alarak durdurdukları araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet suikast silahı olarak bilinen kalem silah ve 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan ve emekli polis olduğu öğrenilen M.K. ile arkadaşı M.T. gözaltına alındı. Şüpheli araç ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 34 TT 475 plakalı araçta yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanılmazken, araç sürücüsü S. Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının kamuoyunda Sedat Şahin öncülüğündeki Şahinler suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edildi.