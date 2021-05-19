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SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Türkiye geneli için flaş açıklama | Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ait 5 günlük tahminini içeren haritayı paylaştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamasında ülke geneli için kritik uyarı yapıldı. 21 Mayıs 2021 tarihine dikkat çeken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. 20 Mayıs 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji tahmini...

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Türkiye geneli için flaş açıklama | Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

'den son dakika açıklaması geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmesine göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ! TÜRKİYE GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ait 5 günlük tahminini içeren haritayı paylaştı. Meteoroloji açıklamasında ülke geneli için kritik uyarı yapıldı. 21 Mayıs 2021 tarihine dikkat çeken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. 20 Mayıs 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu tahmini...

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

20 MAYIS 2021

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

21 MAYIS 2021

22 MAYIS 2021

23 MAYIS 2021

24 MAYIS 2021

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