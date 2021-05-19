SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Türkiye geneli için flaş açıklama | Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu tahminini içeren haritayı paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında ülke geneli için kritik uyarı yapıldı. 21 Mayıs 2021 tarihine dikkat çeken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. 20 Mayıs 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji hava durumu tahmini...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmesine göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ! TÜRKİYE GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu tahminini içeren haritayı paylaştı. Meteoroloji açıklamasında ülke geneli için kritik uyarı yapıldı. 21 Mayıs 2021 tarihine dikkat çeken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. 20 Mayıs 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji hava durumu tahmini...
HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
20 MAYIS 2021
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33
21 MAYIS 2021
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...
- Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...
- ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...
- BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...
- A101'de perşembe indirimleri başlıyor! 20 Mayıs 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kafeler için kritik tarih! Kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da...
- ATA AÖF final tarihleri son dakika! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sınav online mı?
- Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?
- Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! 19 Mayıs 2021 Çarşamba AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...
- Açık lise öğrencileri dikkat! Son günler... 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?