SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! Türkiye geneli için flaş açıklama | Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmesine göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ! TÜRKİYE GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'ye ait 5 günlük hava durumu tahminini içeren haritayı paylaştı. Meteoroloji açıklamasında ülke geneli için kritik uyarı yapıldı. 21 Mayıs 2021 tarihine dikkat çeken Meteoroloji yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. 20 Mayıs 2021 ve 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında hava nasıl olacak? Yarın İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji hava durumu tahmini...



HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.