Türkiye'nin birçok yerinde yok: En çok manda İstanbul'da

Bunun gibi birkaç yerde daha var. Ama Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yok. Bir çok yerde manda artık yok diyebiliriz. Daha eskiye baktığınız zaman Kastamonu Çerkeş, Bolu Gerede, Çankırı, Karabük buralar hep manda yatağıydı. Genelde çok yüksek sayıya sahip illerdi bunlar. Fakat şu anda oralarda azalmalar mevcut. Türkiye'nin bir çok yerinde kalmadı. Şu anda İstanbul birinci sırada. Samsun bizden biraz fazla. Bursa Karacabey, Düzce böyle devam eder" şeklinde konuştu.