Son dakika: İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Fatih, Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.















