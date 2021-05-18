18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Son dakika: İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Son dakika haberin göre 'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler sokakta önlem aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Fatih'te kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Fatih, Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.








A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA