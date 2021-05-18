Son dakika | Polisi görünce kaçsalar da nafile! Güvenlik kamerasından tek tek tespit edildiler

Gece saatlerinde yaşanan olay, Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Yaşları 18-25 arası olan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavga ihbarını alan polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgeye geldikleri sırada gruplar olay yerinden kaçtı. Ancak olayın peşini bırakmayan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek kavgaya karışanları tespit etti. Polis ekipleri görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

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