18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Polisi görünce kaçsalar da nafile! Güvenlik kamerasından tek tek tespit edildiler

Son dakika | Polisi görünce kaçsalar da nafile! Güvenlik kamerasından tek tek tespit edildiler

’nin ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Polisin geldiğini görünce kaçan şahısları güvenlik kameralarından tespit eden polisler, kavgaya karışanlara 18 bin TL ceza kesti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Polisi görünce kaçsalar da nafile! Güvenlik kamerasından tek tek tespit edildiler

Gece saatlerinde yaşanan olay, Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Yaşları 18-25 arası olan iki grup arasında başlayan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavga ihbarını alan polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgeye geldikleri sırada gruplar olay yerinden kaçtı. Ancak olayın peşini bırakmayan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyerek kavgaya karışanları tespit etti. Polis ekipleri görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA