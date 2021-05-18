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Son dakika: Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

’nun ilçesinde 3 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı. 'nde bir hanede üç kişinin testinin pozitif çıkması üzerine bulaşma riskini azaltmak için karantina kararının alındığı öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Kastamonu’da bir mahalle karantinaya alındı

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Çatalzeytin'e bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi'nin 10 gün karantinaya alındı.

Sifan Mahallesi'nde bir hanede üç kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bulaşma riskini azaltmak için karantina kararının alındığı öğrenildi. Karantina kararı ile birlikte köye giriş çıkışlara izin verilmezken, mahallede güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Ayrıca karantina kararıyla mahallede izolasyon kurallarına uyulması istendi.

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