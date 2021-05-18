18 Mayıs 2021, Salı
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Namaz kılan dedenin torunuyla imtihanı

’da bir vatandaşın açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Namaz kılan dedenin torunuyla imtihanı

Olay, 'ın ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 3-4 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı.

Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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