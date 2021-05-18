Namaz kılan dedenin torunuyla imtihanı
Tekirdağ’da bir vatandaşın açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YAŞAM İHA
Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...
- Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? Uzaktan eğitim...
- MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman?
- Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...
- Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL destek! 2021 esnaf destek paketi başvuru nasıl yapılır? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?