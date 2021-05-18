Enerji tesisinde 15 günde ikinci yangın! Sabotaj mı?
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki katı yakıtlı enerji santralinde yangın çıktı. Yaklaşık 15 gün önce de büyük bir yangının meydana geldi enerji santralindeki yoğun alevler nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahalede edebildi. Şirket yetkililerinden alınan ilk bilgilerde yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edilirken, jandarmanın inceleme başlattı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın devam ederken, santral çevresindeki yerleşim birimleri ise tahliye edildi.
Şirket yetkililerinden alınan ilk bilgilerde yangının sabotaj sonucu çıktığı iddia edilirken, jandarmanın inceleme başlattı.
Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangın kontrol altına alındı.
Yangının meydana geldiği bölgedeki yaşayan vatandaşlar ve besihanelerdeki hayvanlar ise AFAD ekipleri tarafından yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.
Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlerinden çıkan vatandaşların bazıları arazilerine kadar sıçrayan yangını söndürmek için kovalarla su taşırken, bazıları ise bahçe hortumları ile arazilerinde yanan bölgelere su ile müdahale etti.
Santrali işleten firmanın yetkililerinden alınan bilgilerde, yangının sabotaj sonucu çıktığı ve bu iddialar üzerine jandarma ekiplerinin harekete geçerek inceleme başlattı.
Alevlerin ve dumanların metrelerce yükseğe çıktığı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.
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