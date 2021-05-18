Son dakika: Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 70'i geçti
Son dakika haberine göre İstanbul'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu saat 16.35 sonrasında yüzde 70'i aştı.
Koronavirüse salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da artmaya başladı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı? 2021 açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?
- Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...
- Resmi açıklama: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- BİM'de bu hafta neler var? 18 Mayıs 2021 BİM aktüel kataloğu indirimleri dolu dolu! İşte salı kampanyalı ürünler...
- Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba okullar var mı? Yarın EBA canlı ders yapılacak mı? Uzaktan eğitim...
- MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması ne zaman?
- Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?
- 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Başvurular ne zaman? Kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kırtasiye ve...
- 3.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? Ödemeler ne zaman? Müzisyenler, kaportacılar, konfeksiyoncular ve...
- Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...