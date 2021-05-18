Son dakika: Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 70'i geçti

İBB'nin uygulamasına göre saat 15.00'ten itibaren yüzde 63 olarak ölçülen trafik yoğunluğu 16.35'ten sonra yüzde 72 olarak kaydedildi.



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