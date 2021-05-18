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Son dakika: Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 70'i geçti

Son dakika haberine göre 'da kademeli normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı. 'nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu saat 16.35 sonrasında yüzde 70'i aştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde son durum: Yüzde 70'i geçti

Büyükşehir Belediyesi () Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 16.35 itibariyle yüzde 72'ye ulaştı.

kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da artmaya başladı.

İBB'nin uygulamasına göre saat 15.00'ten itibaren yüzde 63 olarak ölçülen trafik yoğunluğu 16.35'ten sonra yüzde 72 olarak kaydedildi.

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