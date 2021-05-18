Sivas'ta feci kaza! Traktör ile otomobil çarpıştı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YAŞAM İHA
Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Akçaağıl köyü yol ayrımında meydana geldi. Kazada; B.Ö. yönetimindeki 06 FS 740 plakalı Toyota marka otomobil, S. K. yönetimindeki 58 SA 932 plakalı traktör ile çarpıştı.
Traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö., M.Ö., Ö.Ö. ve M. C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Erzincan-Tokat karayolu kısa süreli olarak araç trafiğine kapandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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