Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binanın çatısında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.