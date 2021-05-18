18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın

Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın

'da bulunan 'nde yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binanın çatısında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Tıp Fakültesi cerrahi monoblok binasının çatısında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.

İstanbul Tıp Fakültesinde korkutan yangın İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ'NDE KORKUTAN YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA