İstanbul Silivri'de kanlı gece! İki kardeşten biri öldü diğeri yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkii Pamukbank bankacılık okulu olarak bilinen bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile Alican A. ve Akant D. arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Mertcan ve Metehan K. kardeşler, karşı grup tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mertcan K. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Metehan K. ise Silivri Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Alican A. ve Akant D.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.