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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşecek sağanak geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurdun belirli bölgelerinde hafta boyunda kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi. 5 günlük hava durumuna ilişkin yayınlanan haritada ise cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışın olacağı görülüyor. İşte il il ... 'da yağmur yağacak mı? 'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşecek sağanak geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava Sıcaklığı: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!" ifadeleri kullanıldı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yarın (Pazartesi) yağış alan yerlerde azalacağı ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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