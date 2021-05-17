Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşecek sağanak geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yarın (Pazartesi) yağış alan yerlerde azalacağı ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.