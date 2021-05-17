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Tam kapanmanın ardından akın ettiler! Caddebostan'da tedirgin eden yoğunluk

17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar 'ne akın etti. Yoğunluk akşam saatlerine kadar sürdü. Gün sonunda çöp kutuları doldu taştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Tam kapanmanın ardından akın ettiler! Caddebostan'da tedirgin eden yoğunluk

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Tam kapanmanın ardından İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarabilmek için 'ne akın etti.

Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise kumsalda denizi izledi. Yoğunluk akşam saatlerine kadar sürerken vatandaşlar, sonunda dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan gün boyu süren yoğunluğun ardından çöp kutuları doldu taştı.



Motosikletiyle sahile gelen , "17 gün gerçekten uzun bir süre evde kalmak için. Ben motor kullandığım için en çok motorumu özledim. Dışarı çıkma yasağı olduğu için bugün o fırsatı buldum. Şu an gün batımının tadını çıkarıyorum. Güzel oldu." dedi.

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