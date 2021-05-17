Tam kapanmanın ardından akın ettiler! Caddebostan'da tedirgin eden yoğunluk





Motosikletiyle sahile gelen Ahmet Bayrak, "17 gün gerçekten uzun bir süre evde kalmak için. Ben motor kullandığım için en çok motorumu özledim. Dışarı çıkma yasağı olduğu için bugün o fırsatı buldum. Şu an gün batımının tadını çıkarıyorum. Güzel oldu." dedi.

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