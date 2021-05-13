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SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

Bursa'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan korku saldı. Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi. Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı. 2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 19:56
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SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

Bursa'da bir iş yerine giren 2 metre uzunluğundaki yılan korku saldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 175
SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi Kurtul Sokak'ta Sezer Dinçer'e ait iş yerine yılan girdi.

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  • 175
SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

Yılanı fark eden Dinçer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

  • 4
  • 175
SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından televizyonun arkasına giren yılanı çıkardı.

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  • 175
SON DAKİKA | Bursa'da şok! İş yerine giren yılan…

2 metre uzunluğundaki yılan, doğaya salındı.