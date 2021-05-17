Karısını boğazından bıçaklayıp kızını da yaralamıştı! 16 yıl hapis cezası

YENİDEN YARGILANDI

Sanık Okan Taşdöven, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarken, Ayşegül Taşdöven ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Taşdöven, "İkisini de merdivenden düşmemeleri için tuttum. Sonra kızım biber gazı sıktı. Kendimi korumak amaçlı bıçağı çıkardım. Bıçak sadece 15 saniye elimde kaldı. Kızıma ya da eşime doğrultmadım. Çok şükür çocuğuma bir şey olmadı. Merdivenden de düşebilirdi. Çocuğumu koruduğum için zarar gördüm. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Pişmanım" dedi. Ayşegül Taşdöven ise şikayetçi olduğunu, eşinin olayı tasarladığını iddia ederek, cezalandırılmasını istedi.