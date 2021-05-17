Samsun’da kumar oynarken yakalandı! Gazeteciye söylediği ağızları açık bıraktı

"GAZETENİN BAŞINA BENİ KOYMAZSAN DARILIRIM"

Bu sırada, salgın tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan para cezası uygulanacak şüphelilerden birisi, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ağabey gazetenin başına beni koymazsan darılırım" dedi.