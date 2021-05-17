17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da taksi nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü

Adana'da taksi nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü

’da dün merkez , 'nde bir taksinin kaldırıma çarptıktan sonra iki kişinin üzerine düşüp nehre yuvarlanması saniye saniye görüntülendi. Taksi şoförü "Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım" dedi ama 171 promil alkollü çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Adana'da taksi nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü

Edinilen bilgiye göre, kaza meydana geldi. İddiaya göre, 'ten yolcu getiren 79 T 0126 plakalı taksisiyle 'ndeki akrabalarına uğradı.

Kaya, buradan dönüşte virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 01 ACV 610 plakalı motosiklete çarpıp sonra 'ne uçtu.

Hafif yaralanan Kaya, nehirden kendi imkanıyla çıkarken, motosikletin yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Taksi şoförü Kaya ise hastaneye gitmek istemedi. Kaya olay yerinde kalıp nehre gömülen taksisine bakıp, "Ben motosiklete çarpmamak için taksimi feda ettim. Motosiklet kendi yolundan gitmiyordu. Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım" dedi.

Ayrıca Kaya, garip hareketler yapmasına ve ayakta güçlükle durabilmesine rağmen alkollü olup olmadığının sorulması üzerine "Kesinlikle hayır" diye yanıt verdi.

HER ANLATTIĞI YALAN ÇIKTI

Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden birinde taksinin çok hızlı bir şekilde gelip virajı fark etmeyerek kaldırıma çarptıktan sonra uçtuğu, nehir kenarında bulunan iki kişinin ve motosikletin üzerine düştüğü görüldü. Taksi daha sonra nehre yuvarlanıyor. Yaralıların ilk yardımına ise çevredeki vatandaşların geldiği görüldü.

Bu görüntüler ortaya çıkınca taksi şoförü gözaltına alındı. Sürücünün 171 promil alkollü olduğu da ortaya çıktı. Taksici şoförü dün olay yerinde gülerek, "bu haber hangi kanalda çıkar" diye sormuştu. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA