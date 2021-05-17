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İstanbul’da diş hekimi yanında çalışan temizlik görevlisinin tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti

’da diş hekimi İ.B., yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen M.S.’nin tecavüz iddiası üzerine sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Polisin yaptığı araştırmada, M.S.’nin, İ.B.’ye iftira attığı ortaya çıktı. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.’nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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İstanbul’da diş hekimi yanında çalışan temizlik görevlisinin tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti

'nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi.

Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLECEK

İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi.

'in haberine göre; polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi.

İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.

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