İstanbul’da diş hekimi yanında çalışan temizlik görevlisinin tecavüz iftirası yüzünden linç edilecekti

SINIR DIŞI EDİLECEK

İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi.