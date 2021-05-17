17 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri nasıl olacak?
Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci sona erdi. Bu gelişmelerin ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Market alışverişini yapacak olan vatandaşlar, hafta içi marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağını merak ediyor. Peki, 17 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri nasıl olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
17 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma döneminin ardından marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 17 Mayıs - 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. A101, ŞOK, BİM gibi marketlerin çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 17 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi A101, BİM, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kontrollü normalleşme takvimine göre, marketlerin çalışma saatleri şu şekilde:
Hafta içi marketlerin çlışma saatleri: 10.00 - 17.00
Hafta sonu marketlerin çlışma saatleri: 10.00 - 17.00
Zincir marketler pazar günü çalışmaya devam edecek. Ancak marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
25 MİLYON 800 BİN 263 DOZ AŞI YAPILDI
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 961 bin 646, ikinci doz aşı 10 milyon 838 bin 617 oldu.
Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 800 bin 263 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 538 bin 446, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 726 bin 875 toplamda 4 milyon 265 bin 321, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 212 bin 185, ikinci doz aşı sayısı 877 bin 21 toplamda 2 milyon 89 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 14 bin 973, ikinci doz aşı sayısı 750 bin 115 toplamda 1 milyon 765 bin 88 doz olarak kayıtlara geçti.
KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ TEDBİRLERİ UYGULANACAK
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.
Bakanlık, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkat çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."
Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.
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