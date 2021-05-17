İstanbul’da yanından hızla geçen sürücüyü uyaran ve öldürülen Mert’in kardeşi: ‘Çocuklarım sana emanet’ dedi, öldü

Aytekin Özdemir aranıyor



İÇİNE DOĞMUŞTU

Kaplan'ın bir hiç uğruna hayattan kopması ailesini yasa boğdu. Kardeşi Medet Kaplan, "Ağabeyim ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istedi. Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında, 'İşlerin çok güzel maşallah.