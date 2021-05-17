İstanbul’da yanından hızla geçen sürücüyü uyaran ve öldürülen Mert’in kardeşi: ‘Çocuklarım sana emanet’ dedi, öldü
Bayrampaşa ilçesinde 6 Mayıs'ta bir bankada özel güvenlik olan iki çocuk babası Mert Kaplan, motosiklet lastiği değiştirirken yanından hızla bir otomobil geçti. Sürücü Aytekin Özdemir, kendisine tepki gösteren Kaplan’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaplan’ın kardeşi Medet Kaplan, “Bir süre önce ‘Bana bir şey olursa çocuklarımım sana emanet.’ dedi. Sanki içine doğdu.” diye konuştu.
İstanbul'da 6 Mayıs'ta Bayrampaşa ilçesinde, bir bankada özel güvenlik olan iki çocuk babası Mert Kaplan (33) küçük kardeşi Medet Kaplan'a, kebap dükkanında yardım ediyordu. Saat 23.00 sıralarında kebapçının kuryesi Arif Kalimov arayıp, "Abi lastiğim patladı yolda kaldım" deyince Mert Kaplan başka bir motorla yardıma koştu.
Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada, Aytekin Özdemir'in (31) kullandığı otomobil yanından hızlı bir şekilde geçti. Kaplan, Özdemir'e tepki gösterdi. Özdemir yolda durarak Kaplan'ı beklemeye başladı. Otomobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e "Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba mı kullanılır?" dedi.
Buna öfkelenen Özdemir, bıçakla Kaplan'ı kalbinden yaraladı. Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı ancak kan kaybından hayatını kaybetti.
Aytekin Özdemir aranıyor
İÇİNE DOĞMUŞTU
Kaplan'ın bir hiç uğruna hayattan kopması ailesini yasa boğdu. Kardeşi Medet Kaplan, "Ağabeyim ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istedi. Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında, 'İşlerin çok güzel maşallah.
Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet' dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annem göğsüne yatırmış uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız. İçine içine ağlıyor.
Bu katil bir an önce yakalansın" dedi. Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan ise, "Katilin bulunmasını istiyorum. O dışarıdayken, biz her gün acı çekiyoruz. Çocuklar her gün babalarını soruyorlar" dedi.
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