Ünlü isimlere hırsızlık şoku! Elitler çetesi 15 milyon liralık hırsızlık yaptı

ÖNCE KEŞİF SONRA HIRSIZLIK

Çete, hedefine koyduğu adreslerde önce keşif yaptı. İkametlere zorlanmadan girdi. Eylemlerin tamamı 4 kişilik ekip tarafından gerçekleşti. Bir kişi şoför olarak araçta hazır bekledi. Bir kişi gözcülük yaptı. İki kişi adreslere girdi. Girilecek adresleri çete lideri Ali Rıza Ç. belirledi. Hırsızlığa çıkarken, kişisel hatlarını hiçbir şekilde kullanmadılar. Eylemde kullandıkları araçlara çalıntı veya ikiz diye tabir edilen plakalar taktılar.