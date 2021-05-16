Ünlü isimlere hırsızlık şoku! Elitler çetesi 15 milyon liralık hırsızlık yaptı
Son dakika haberine göre; İstanbul'da çok sayıda ünlünün evini mesken tutan 8 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. 2 ayda 14 adrese dadanan "Elitler" çetesi, pek çok ismin evine girerek toplam 15 milyon liralık hırsızlık yaptı.
Çete üyelerinin, polise yakalanmamak için maske ve eldiven taktığı, çaldıkları araç plakalarıyla kameralardan iz bırakmamaya gayret gösterdiği belirlendi. 6'sı tutuklu 8 şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Çete lideri Ali Rıza Ç. aranıyor. İşte detaylar:
İLK VAKA RUM PATRİĞİ
Emniyet'e ilk hırsızlık ihbarı, Rum Patriği II. Bartholomeos'un (Dimitris Arhondonis) hizmetlisi tarafından yapıldı. Eleniça Sarıyanopulo, ikametin odasının camının kırılmış olduğunu, ışıklarının açık olduğunu gördüğünü ancak çalınan herhangi bir şeylerinin olmadığını anlattı.
İkinci olarak Ersel Ağır Makine Sanayi Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ersel Gülbeyaz'ın Tuzla'da bulunan ikameti hedef seçildi. Evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı.
Hırsızlar, Eskişehir merkezli bisküvi devi Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce vergi rekortmeni olan Aydan Kanatlı'nın evine de girdi. Kanatlı'nın lüks saati ve ziynet eşyaları çalındı. Ortalama zarar 500 bin dolar civarında.
Eda Erol
Hırsızlar, Bayraktar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar ve oyuncu Eda Erol'un da evlerine girmeye çalıştı ancak fark edilince olay yerinden uzaklaştı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan ve işadamı Burhanettin Yıldız'ın evlerine de giren hırsızlar, Danzikyan'ın altın ve gümüş kol düğmeleriyle altın alyansını çaldı. Yıldız'ın evine giren aynı hırsızlar, evdeki kasayı taşıyıp kayıplara karıştı. Yıldız, emniyette verdiği ifadesinde kasada 1 milyon 281 bin lira değerinde döviz ve altın bulunduğunu anlattı.
ŞANS ESERİ KURTULDU
Çete liderinin Ali Rıza Ç. olduğu belirlendi. Şebekeyi takibe alan polis, şüphelileri araçla ilerledikleri sırada durdurmak istedi. Kaçan zanlılarla yaşanan çatışmada bir şüpheli bacağından vurularak durduruldu. Soruşturmada şüpheliler Fırat D., Hüseyin Ç., Mustafa K., Oğuzhan K., Orhan G., Serhat K. ve Volkan Ç. gözaltına alındı. Çete lideri Ali Rıza Ç.'nin ise suçüstü yapılan hırsızlık olayına katılmak üzere yoldayken, şans eseri oğlunun okulda kaza geçirmesi nedeniyle geri döndüğü, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
ÖNCE KEŞİF SONRA HIRSIZLIK
Çete, hedefine koyduğu adreslerde önce keşif yaptı. İkametlere zorlanmadan girdi. Eylemlerin tamamı 4 kişilik ekip tarafından gerçekleşti. Bir kişi şoför olarak araçta hazır bekledi. Bir kişi gözcülük yaptı. İki kişi adreslere girdi. Girilecek adresleri çete lideri Ali Rıza Ç. belirledi. Hırsızlığa çıkarken, kişisel hatlarını hiçbir şekilde kullanmadılar. Eylemde kullandıkları araçlara çalıntı veya ikiz diye tabir edilen plakalar taktılar.
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