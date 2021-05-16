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Son dakika: Çorum'da 4.0 şiddetinde deprem | 2021 son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Çorum'da 4.0 şiddetinde deprem | 2021 son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sungurlu'nıun yanısıra Alaca, Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçeleri ile Çorum merkezde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

SON DAKİKA | 2021 AFAD SON DEPREMLER

2021 AFAD SON DEPREMLER


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