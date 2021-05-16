16 Mayıs 2021, Pazar
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Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

'da bir evin bahçesine giren yılan, paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakalanan yılanı, şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Edinilen bilgilere göre merkez 'nde bir vatandaşa ait evin bahçesine yılan girdi. Kendi imkanları ile yılanı girdiği molozların arasından çıkaramayan vatandaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yılanı saklandığı molozların arasından çıkararak cam kavanoza koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.

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