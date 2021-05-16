16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kapanma sonrası dönüş telaşı: Biletler tükendi

Kapanma sonrası dönüş telaşı: Biletler tükendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala dönüş yolculukları başladı. Otobüs şirketlerinden yetkililer, ''Talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu'' diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Kapanma sonrası dönüş telaşı: Biletler tükendi

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmanın bitmesine saatler kala, dönüş yolculukları da başladı.

17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden 'a çevirdi. 'nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.



"BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU"

40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan , biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, "Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbul'a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80'lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu" diye konuştu.



MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen , "Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi malum yarın iş başı" dedi.



'tan gelen ise, "Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27'sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA