Eşinden şiddet gören genç kadının sözleri yürek burktu: Yemek yer gibi 9 öğün dayak yedim





'600 TL'YE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM'



Eski eşinin hastanede babasını da darbettiğini belirten Fakı, "Kadın Konuk Evi'nde kaldım. Babam beni yanına aldı. Oğlum ateşlenip hastaneye gittiğimde, hastanede hem babam hem ben şiddet gördük. Tekrar konuk evine gittim. En sonunda çocuklarımı almak için döndüm ve boşanma davası açtım. Anlaşmalı şekilde boşandık. Şu an uzaklaştırma kararı olmasına rağmen beni rahatsız etmeye devam ediyor. Şu anda devletin verdiği 600 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Çocuklarımın yaşları çok küçük, onları bırakıp çalışamıyorum. Birinin yanına bırakamıyorum. Sürekli evde çocuklarımla birlikteyim" dedi.

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