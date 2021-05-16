Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Aslında TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var, demektir. Artan TIR yoğunluğu nedeniyle şoförlerimiz araç içinde bekliyor, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Bu duruma karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi.