16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

'nin üzerinden ülkelerine açılan 'in 'nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukların Gürcistan gümrüğündeki işlemlerin yavaşlamasından kaynaklandığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar, Sarp Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

'ŞOFÖRLERİMİZ ARAÇ İÇİNDE BEKLİYOR'

Karayolundaki TIR kuyruğunun Arhavi'ye kadar uzandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Sarp Sınır Kapısı'ndan, Kafkas cumhuriyetlerine yaklaşık 14 ülkeye bu kapıdan geçişler sağlanıyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Dönem dönem bazı sorunlar yaşanıyor. İhracatımız yüzde 30 ile 40 arasında arttı. Bu TIR çıkışlarının yani nakliyenin arttığı anlamına geliyor.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Aslında TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var, demektir. Artan TIR yoğunluğu nedeniyle şoförlerimiz araç içinde bekliyor, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Bu duruma karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

'3 GÜNDÜR YOL ÜZERİNDE BEKLİYORUZ'

TIR şoförü Yaşar Koçer, "3 gündür yol üzerinde bekliyoruz, perişan olduk. Bayramı burada geçirdik. Şoförlere Allah yardım etsin" diye konuştu. Bir başka TIR şoförü Harun Kısır da "Bayramı burada geçirdik.

Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyruk: 3 gündür bekliyoruz

Kuyruk Arhavi'den başlıyor, sınır kapısında bir problem var ama bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA