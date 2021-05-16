Balkondan düşen çocuğu koltuk kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Sara H., ikinci kattaki evin balkonundan düştü. Bahçedeki koltuğun üzerine düşen Sara, hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
YAŞAM DHA
Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.
Binanın ikinci katındaki balkonda oynayan Sara H., iddiaya göre, korkuluklara tırmanırken 5 metre yükseklikten düştü.
Bahçedeki koltuğun üzerine düşen çocuk hafif yaralandı.
Sara , İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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