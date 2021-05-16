16 Mayıs 2021, Pazar
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Balkondan düşen çocuğu koltuk kurtardı

'nın ilçesinde, 2 yaşındaki ., ikinci kattaki evin balkonundan düştü. Bahçedeki koltuğun üzerine düşen Sara, hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Balkondan düşen çocuğu koltuk kurtardı

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçesi Gaye Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.

Binanın ikinci katındaki balkonda oynayan ., iddiaya göre, korkuluklara tırmanırken 5 metre yükseklikten düştü.

Bahçedeki koltuğun üzerine düşen çocuk hafif yaralandı.

Sara , 'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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