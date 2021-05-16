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Van'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

'ın ilçesine bağlı 'nde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti. Küçük kız sabah erken saatlerinde bir anda evlerinin yakınlarındayken ortadan kayboldu. Ailesi kızlarını bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında küçük kızın köpeklerin saldırısı sonrası öldüğü tespit edildi. Minik Ruken'in cansız bedeni ise evine 500 metre uzaklıkta buludu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Van'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu.

Kızlarını bulamayan aile, polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri ve komşuların aramaları sonucu evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası Ruken Kolcu'nun cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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