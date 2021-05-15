Tam kapanma bitiyor ama kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında tam kapanma sonrasında ilk haftada hava durumunun nasıl olacağına yönelik tahminler paylaşıldı. Haritalar incelendiğinde çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği görülüyor. Peki tam kapanma sonrası ilk gün olan Pazartesi günü hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tam kapanma sonrası ilk haftada hava durumunun nasıl olacağına yönelik tahminler paylaşıldı.
MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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