15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tam kapanma bitiyor ama kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Tam kapanma bitiyor ama kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

tarafından yapılan açıklamasında tam kapanma sonrasında ilk haftada hava durumunun nasıl olacağına yönelik tahminler paylaşıldı. Haritalar incelendiğinde çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği görülüyor. Peki tam kapanma sonrası ilk gün olan Pazartesi günü hava nasıl olacak? ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
Tam kapanma bitiyor ama kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

tarafından yapılan açıklamada tam kapanma sonrası ilk haftada hava durumunun nasıl olacağına yönelik tahminler paylaşıldı.

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA