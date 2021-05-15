Tam kapanma bitiyor ama kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.