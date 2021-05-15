Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!

Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başladı. Kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Evin önüne gelen bazı kişiler ise koşarak olay yerinden kaçtı. Parkta bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine hızla olay yerine gitti. Polisler de havaya ateş etti.