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Cenaze aracı su kanalına düştü

’te hastaneye cenaze almaya giden ’ne ait Cenaze Nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına uçtu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Cenaze aracı su kanalına düştü

Cenaze almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü

Cenaze aracı su kanalına düştü CENAZE ARACI SU KANALINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zümrüt Sokak üzerinde meydana geldi. Hastane morgundan cenaze almaya giden idaresindeki Belediyesine ait 78 AB 190 plakalı Cenaze nakil aracı, önünde seyreden bir aracın ani fren yapması sonucu ona çarpmamak üzere fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak su kanalına düştü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile cenaze nakil aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik polislerin incelemesi sonucu Vinç yardımı ile cenaze nakil aracı kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.

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