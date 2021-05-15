Cenaze aracı su kanalına düştü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşil Mahalle Zümrüt Sokak üzerinde meydana geldi. Hastane morgundan cenaze almaya giden Murat Özçelik idaresindeki Karabük Belediyesine ait 78 AB 190 plakalı Cenaze nakil aracı, önünde seyreden bir aracın ani fren yapması sonucu ona çarpmamak üzere fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak su kanalına düştü.