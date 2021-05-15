Cenaze aracı su kanalına düştü
Karabük’te hastaneye cenaze almaya giden Karabük Belediyesi’ne ait Cenaze Nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına uçtu.
YAŞAM İHA
Cenaze almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü
Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşil Mahalle Zümrüt Sokak üzerinde meydana geldi. Hastane morgundan cenaze almaya giden Murat Özçelik idaresindeki Karabük Belediyesine ait 78 AB 190 plakalı Cenaze nakil aracı, önünde seyreden bir aracın ani fren yapması sonucu ona çarpmamak üzere fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak su kanalına düştü.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile cenaze nakil aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik polislerin incelemesi sonucu Vinç yardımı ile cenaze nakil aracı kanaldan çıkarıldı.
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