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İzmir'de kaldırımda yürüyen iki kişi TIR’ın altında kalarak can verdi

'de meydana gelen olayda kaldırımda yürürken otomobille çarpıştıktan sonra devrilen TIR’ın altında kalan ve hayatlarını kaybettiler, araçlardaki 5 kişi ise yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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İzmir'de kaldırımda yürüyen iki kişi TIR’ın altında kalarak can verdi

idaresindeki 10 ABS 837 plakalı TIR, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, 'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen (46) ve (37) tırın dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki , ve , sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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