İzmir'de kaldırımda yürüyen iki kişi TIR’ın altında kalarak can verdi
İzmir'de meydana gelen olayda kaldırımda yürürken otomobille çarpıştıktan sonra devrilen TIR’ın altında kalan Özgür Aydemir ve Erol Yılmaz hayatlarını kaybettiler, araçlardaki 5 kişi ise yaralandı.
YAŞAM DHA
Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı TIR, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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