Avcılar'da izin belgesiz nişanlısına çiçek götürmek istedi cezayı yedi

3 KİŞİYE CEZA YAZILDI; BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı noktaya otomobil ile gelen iki kişinin daha izin belgesi bulunmadığı belirlendi, bu kişilere de cezai işlem uygulandı. Burada durdurulan bir başka araçta ise hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.