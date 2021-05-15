Doğum sancıları tutunca hemen taksiye bindi! Hastaneye yetişemeden takside doğurdu
Antalya'da doğum sancıları tutan Suriye uyruklu Fatıma İbrahim (22), hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı. Doktorun hastane önünde takside göbek kordonunu kestiği kız bebeğe ailesi 'Ayla' ismini verdi.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Fatıma ile Abdullah İbrahim (27) tanışarak hayatlarını birleştirdi. Çift, 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarını aldı. İkinci çocuğuna hamile olan Fatımi İbrahim'in 12 Mayıs günü doğum sancıları tuttu. Çift, evlerinin önündeki sokağa inerek taksi çağırdı. Bu sırada Fatıma İbrahim, sancılara dayanamayarak kaldırıma uzandı. Gelen 07 T 2351 plakalı taksinin sürücüsü İbrahim Aydemir, çifti aracına aldı. İbrahim Aydemir, çifti Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.
DOKTOR GÖBEK KORDONUNU TAKSİDE KESTİ
Fatıma İbrahim, taksi Kazım Karabekir Caddesi'nde seyrederken doğum yaptı. Aydemir, hızlı bir şekilde aracını hastanenin acil kısmına çekti. Araçtan inen Abdullah İbrahim eşinin doğum yaptığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Taksiye gelen doktor, doğan bebeğin göbek kordonunu kestikten sonra anneyle birlikte hastaneye götürdü. İbrahim çifti, 2 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Ayla' ismini verdi.
'KADIN ARAÇTA DOĞUM YAPTI'
O anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan taksi şoförü İbrahim Aydemir, "Taksi çağırma ziline basıldı. Ben de zilin çaldığı yere gittiğimde yerde yatan bir kadın gördüm. Yardımcı oldum, eşiyle taksiye bindirdik. Biraz gittikten sonra neyi olduğunu sordum. Sadece 'Doğum' dedi. Biraz daha ilerlediğimizde kadın araçta doğum yaptı. Hızlıca hastaneye yetiştirdim. Acile geldiğimizde hemen doktorlar geldi. Çocuğu alıp göbek kordonunu kestiler. Daha sonra çocukla annesini hastaneye götürdüler" dedi.
'ÇOK DUYGULANDIM'
Yaşadığı durumun meslek hayatının en ilginç olaylarından birisi olduğunu söyleyen Aydemir, "Böyle bir olay yaşayınca çok duygulandım. Ailemle ve çevremle de bu olayı paylaştım. Onlar da çok sevindi. Çocuğun cinsiyetini bilmiyorum. Aileyle daha sonra görüşemedim. Sadece durağa yakın oturduklarını biliyorum" diye konuştu.
'TAKSİDE DOĞUM YAPTIM'
Fatıma İbrahim ise, "Takside doğum yaptım. Sonra hastaneye gittim. Çocuk Allah'a şükür iyi" dedi.
İbrahim Aydemir'e teşekkür eden Abdullah İbrahim de, "Beraber gittik, arabasında doğum yaptı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Doktor hemen geldi. Makasla göbek kordonunu kestiler. İkinci çocuğumuz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...