Doğum sancıları tutunca hemen taksiye bindi! Hastaneye yetişemeden takside doğurdu

'KADIN ARAÇTA DOĞUM YAPTI'

O anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan taksi şoförü İbrahim Aydemir, "Taksi çağırma ziline basıldı. Ben de zilin çaldığı yere gittiğimde yerde yatan bir kadın gördüm. Yardımcı oldum, eşiyle taksiye bindirdik. Biraz gittikten sonra neyi olduğunu sordum. Sadece 'Doğum' dedi. Biraz daha ilerlediğimizde kadın araçta doğum yaptı. Hızlıca hastaneye yetiştirdim. Acile geldiğimizde hemen doktorlar geldi. Çocuğu alıp göbek kordonunu kestiler. Daha sonra çocukla annesini hastaneye götürdüler" dedi.



'ÇOK DUYGULANDIM'

Yaşadığı durumun meslek hayatının en ilginç olaylarından birisi olduğunu söyleyen Aydemir, "Böyle bir olay yaşayınca çok duygulandım. Ailemle ve çevremle de bu olayı paylaştım. Onlar da çok sevindi. Çocuğun cinsiyetini bilmiyorum. Aileyle daha sonra görüşemedim. Sadece durağa yakın oturduklarını biliyorum" diye konuştu.