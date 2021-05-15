15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bayramın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor

İstanbul'da bayramın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor

'nın 3. gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla 'da sessizlik hakim oluyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da bayramın 3. gününde tam kapanma sakinliği devam ediyor

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulaması kapsamında, kent genelinde sakinlik devam ediyor.

Bayramın 3. gününde de ana yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentin en yoğun alanlarından olan sahil ve parklarda da sessizliğin hakim olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 1 olarak kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA