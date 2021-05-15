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Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Madde madde normalleşme süreci

29 Nisan'dan itibaren 17 günlük tam kapanma sürecindeydi. Süreç, pazartesi günü sona eriyor. Aşamalı gündemde. Başkan Erdoğan da bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Bayram sonrası kontrollü normalleşme nasıl olacak? Kafeler ve restoranlar süre kısıtlamasıyla mı açılacak? Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı? Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek mi? Yeni dönemin artılarını eksilerini canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Madde madde normalleşme süreci

Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları:

"3 haftalık kapanma sürecinde çok hızlı olarak vaka sayılarında düşme gördük.

Yoğun bakımdaki ağır hasta oranında da düşme yaşandı. İyileşen sayısı da hızlı şekilde yükseldi. Test pozitiflik oranımızda yüzde 11'den yüzde 5'lere düştü.

Takip eden süreçte bu rakamların düşmesi için kademeli normalleşme akılcı görünüyor. Benim bu süreçten anladığım belli aralıklarla değerlendirme yapılacak.

Beklenmedik oranda sıçrama ya da önlemlere uyulmadığı izlenirse aynı açılmanın geriye dönmesi gibi bir risk söz konusu. Buna vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekir.

Bu artık kimsenin geriye dönmesini istemediği bir süreç. Herkes bunun son kapanma olmasını istiyor.

Temmuz ayına kadar tüm vatandaşlarımızın tam uyumu ile kademeli normalleşmenin devam ederek tamamen normalleşemeye geçmek.

Tamamen normalleşme için aşı takvimine uyum çok önemli. Aşı hakkı olan bazı vatandaşlarımızın bunu kullanmadığını görüyoruz.

Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Haziran ayında 200 milyon aşıdan bahsediliyor. Bu nüfusumuzun 2,5 katı neredeyse. Bunun gelmiş olması önemli.

Aşıların etkisini görmeye yakın zamanda başlayacağız. Şu anda nüfusumuzun yüzde 12'sini aşıladık. Gerçek etkiyi görmek için bu rakamın yüzde 30'lara kadar çıkması gerekiyor. Tamamen normalleşme için bu oranın yüzde 70'i bulması gerekiyor.

Aşılamayı yüzde 30'lara çıkardığımızda bu vaka sayılarını hiç konuşmayacağız. Çift doz aşısını olmuş insanlarda yoğun bakıma yatışı hemen hemen hiç görmeyeceğiz. Aşılama insanları yüzde 90'dan fazla koruyor.

Yazın gelmiş olması büyük bir avantaj. Parklar, bahçeler ve sahillerle ilgili yasaklar ortadan kalkacak. Açık mekanda vakit geçirmek çok önemli. Geçtiğimiz süreçte ev içi bulaş çok fazlaydı. Kafe ve restoranlar için açık alanda mekan yaratma zorunluluğu doğacak.

Açık alanlarda maskesiz bile dolaşsanız sıkıntı olmayacak. Açık alanda tedirgin olacak bir durum olmayacak. Rahatlıkla burada sosyal mesafe dikkat ederek vakit geçirebilirler."

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