Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Madde madde normalleşme süreci

Yazın gelmiş olması büyük bir avantaj. Parklar, bahçeler ve sahillerle ilgili yasaklar ortadan kalkacak. Açık mekanda vakit geçirmek çok önemli. Geçtiğimiz süreçte ev içi bulaş çok fazlaydı. Kafe ve restoranlar için açık alanda mekan yaratma zorunluluğu doğacak.