15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Vatandaşlar pazarın yolunu tuttu! Giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı

Son dakika haberine göre; 'nın yayımladığı genelge ile birlikte tam kapanmada pazar yerleri bugün saat 17'ye kadar açık olacak. Pazar yerlerinin açık olmasının ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın yolunu tutarken, ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Vatandaşlar pazarın yolunu tuttu! Giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı

genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tezgahlarını açan esnaf, müşterilerinin talebini karşılıyor. Pazar yerlerinin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılarak, belirli noktalardan giriş ve çıkışa izin verildi.

Vatandaşlar, zabıta görevlilerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı. Polis, zabıta ve belediye ekiplerince pazar yerlerinde sık sık denetim yapıldı.

Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, AA muhabirine, alışverişe gelen vatandaşın pazarın açılmasından memnun olduğunu söyledi.

Yığılmalar olmadan insanların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yaptığını anlatan Akıllı, "Her şeyin başı sağlık. İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, daha nice bayramlar görürüz." dedi.

Pazar yerlerinin belirli noktalarından giriş ve çıkışa izin verildi. Vatandaşlar, zabıta görevlileri ve polis ekiplerince ateşleri ölçülüp HES kodları kontrol edilerek pazarlara alındı.

Öte yandan 'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşısı miktarı 25 milyon 646 bin 115'e ulaştı.

Tam kapanmada pazar yerleri bugün açık! TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ BUGÜN AÇIK!

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